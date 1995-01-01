«Интер» интересуется Милинковичем-Савичем

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич входит в сферу интересов «Интера». Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere della Sera.

Сообщается, что в трансфере заинтересован генеральный директор миланцев Джузеппе Маротта. Летом «Лацио» отказался продавать игрока из-за невысокого предложения «Интера» и нехватки времени на поиск замены для футболиста.