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    «Интер» интересуется Милинковичем-Савичем

    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич входит в сферу интересов «Интера». Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere della Sera.

    Сообщается, что в трансфере заинтересован генеральный директор миланцев Джузеппе Маротта. Летом «Лацио» отказался продавать игрока из-за невысокого предложения «Интера» и нехватки времени на поиск замены для футболиста.

    • Ранее сообщалось об интересе «Милана» к игроку и зарубежных топ-клубов («ПСЖ», «Манчестер Юнайтед»).
    • В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 18 матчей, в которых забил один гол и отдал три голевых передачи.

    Источник: Calciomercato

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