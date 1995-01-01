Фабрегас – единственный игрок, который сделал больше 10 голевых передач в шести сезонах АПЛ

Безжалостно, вот так тянешь, пашешь, куёшь победы и однажды тебе скажут, пошёл вон. Челси, как команда дерьмо, все пришли-ушли, что тренеры, что игроки, проходной двор, а за что собственно болеть, за бабки и прихоти Абрамовича, за псевдо русский дух, или за тотальный обман современного футбола. Фабрегас - это зеркало современного футбольного абсурда.
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас – единственный игрок, который отдал больше 10 голевых передач в шести разных сезонах АПЛ.
Испанец быстрее всех сделал 100 результативных пасов в английской Премьер-лиге.
Хавбек в ближайшее время покинет «Челси», за который выступал с 2014 года. Футболист может стать игроком «Монако».
В этом сезоне Фабрегас провел в АПЛ один матч.
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— Squawka Football (@Squawka) 5 января 2019 г.