Фабрегас – единственный игрок, который сделал больше 10 голевых передач в шести сезонах АПЛ

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас – единственный игрок, который отдал больше 10 голевых передач в шести разных сезонах АПЛ.

Испанец быстрее всех сделал 100 результативных пасов в английской Премьер-лиге.

Хавбек в ближайшее время покинет «Челси», за который выступал с 2014 года. Футболист может стать игроком «Монако».

В этом сезоне Фабрегас провел в АПЛ один матч.