Филимонов: «Каррера сам разрушил коллектив в «Спартаке»

оригинальным способом Филимонов заслужил приглашение в киевское динамо.))
Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о работе Массимо Карреры на посту главного тренера московского клуба.
«Когда был единый коллектив, «Спартак» нравился. И это сразу бросалось в глаза. Не показывая суперфутбол, команда выигрывала на эмоциях и на волевых качествах. Даже при равной игре были победы, никого «Спартак» к себе не подпускал.
Было видно, что все хорошо в коллективе, все дружно. Потом это, к сожалению, все разрушилось. И я думаю, сам Каррера это разрушил», – сказал Филимонов.
- Каррера тренировал московскую команду с августа 2016 по октябрь 2018 года.
- По итогам сезона-2016/17 «Спартак» выиграл чемпионат России.
- Сейчас итальянец находится без клуба.