Филимонов: «Каррера сам разрушил коллектив в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о работе Массимо Карреры на посту главного тренера московского клуба.

«Когда был единый коллектив, «Спартак» нравился. И это сразу бросалось в глаза. Не показывая суперфутбол, команда выигрывала на эмоциях и на волевых качествах. Даже при равной игре были победы, никого «Спартак» к себе не подпускал.

Было видно, что все хорошо в коллективе, все дружно. Потом это, к сожалению, все разрушилось. И я думаю, сам Каррера это разрушил», – сказал Филимонов.