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    Филимонов: «Каррера сам разрушил коллектив в «Спартаке»

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о работе Массимо Карреры на посту главного тренера московского клуба.

    «Когда был единый коллектив, «Спартак» нравился. И это сразу бросалось в глаза. Не показывая суперфутбол, команда выигрывала на эмоциях и на волевых качествах. Даже при равной игре были победы, никого «Спартак» к себе не подпускал.

    Было видно, что все хорошо в коллективе, все дружно. Потом это, к сожалению, все разрушилось. И я думаю, сам Каррера это разрушил», – сказал Филимонов.

    • Каррера тренировал московскую команду с августа 2016 по октябрь 2018 года.
    • По итогам сезона-2016/17 «Спартак» выиграл чемпионат России.
    • Сейчас итальянец находится без клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16585

      Боцман59rus 8 минут назад

      оригинальным способом Филимонов заслужил приглашение в киевское динамо.))

      1
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      Рейтинг: +3461

      Persona_non_Grata 9 минут назад

      Мало кому интересно , что ты думаешь - а вот заголовок уже звучит как достоверный и неоспоримый факт ((((( . Бомбардир - провокатор , автора статьи " забанить " за раздувание вражды между болельщиками !!!

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      Рейтинг: +4807

      silver29 15 минут назад

      Филимонов знатный воротчик, от слова пропускать мячи за воротник, гол от Шевченко его несмываемый позор (((.

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