«Трактор Сази» опроверг информацию о переходе Азмуна

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун не перейдет в «Трактор Сази». Ранее Tasnim News Agency сообщил, что форвард договорился о трансфере в иранский клуб и присоединится к новой команде после Кубка Азии-2019.

«Никаких новостей о трансфере Азмуна в наш клуб нет. Насколько мне известно, нет никаких разговоров о его переходе», – приводит слова главного тренера «Трактор Сази» Мохаммада Тагави Asriran.