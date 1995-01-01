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    «Трактор Сази» опроверг информацию о переходе Азмуна

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун не перейдет в «Трактор Сази». Ранее Tasnim News Agency сообщил, что форвард договорился о трансфере в иранский клуб и присоединится к новой команде после Кубка Азии-2019.

    «Никаких новостей о трансфере Азмуна в наш клуб нет. Насколько мне известно, нет никаких разговоров о его переходе», – приводит слова главного тренера «Трактор Сази» Мохаммада Тагави Asriran.

    • Контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 9,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Asriran

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