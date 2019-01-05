Tasnim News Agency: Азмун договорился с иранским клубом о переходе

Примерно год назад о Ливерпуле речь шла, сейчас какой Трактор Сази......
Нападающий «Рубина» Сердар Азмун близок к трансферу в иранский клуб «Трактор Сази». По информации Tasnim News Agency, форвард договорился о переходе и присоединится к новой команде после Кубка Азии-2019.
- Контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 9,5 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
- «Трактор Сази» занимает четвертое место в чемпионате Ирана.
Источник: Tasnim News Agency
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