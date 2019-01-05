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    Tasnim News Agency: Азмун договорился с иранским клубом о переходе

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун близок к трансферу в иранский клуб «Трактор Сази». По информации Tasnim News Agency, форвард договорился о переходе и присоединится к новой команде после Кубка Азии-2019.

    • Контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 9,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
    • «Трактор Сази» занимает четвертое место в чемпионате Ирана.

    Источник: Tasnim News Agency

    Tasnim News Agency – частное информационное агентство в Иране, образованное в 2012 году.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +716

      Tsigan 16 минут назад

      Примерно год назад о Ливерпуле речь шла, сейчас какой Трактор Сази......

      0
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      Рейтинг: +3577

      серега кашин 21 минуту назад

      уйдет и за меньшую сумму, бердыев опять что-нибудь намутит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2744

      Lester84 39 минут назад

      Что-то от Бердыева все его бродячие артисты разбегаются. Плохи видно дела с финансированием в клубе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1432

      STAFOR13 54 минуты назад

      смысл договариваться, если Рубин меньше чем за 10 его не отдаст... В Иране вроде такие суммы не дают...

      1
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      Рейтинг: +2304

      Yurok161 > STAFOR13 47 минут назад

      Аж прослезился )))Из Ростова он тоже не должен был уходить меньше,чем за 13 м.

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