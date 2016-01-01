В 2016 году Сане был близок к трансферу в «Баварию». Гвардиола убедил его перейти в «Манчестер Сити»

Убедил, потому что тогда возглавлял Баварию и уже было известно что он потом возглавит МС.
Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане в 2016 году до перехода в английский клуб мог оказаться в «Баварии».
Экс-игрок «Шальке-04» был близок к трансферу в мюнхенскую команду, но главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола убедил его присоединиться к своему клубу.
- Сане выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2021 года.
- В этом сезоне 22-летний немец провел в АПЛ 17 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.