В 2016 году Сане был близок к трансферу в «Баварию». Гвардиола убедил его перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане в 2016 году до перехода в английский клуб мог оказаться в «Баварии».

Экс-игрок «Шальке-04» был близок к трансферу в мюнхенскую команду, но главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола убедил его присоединиться к своему клубу.