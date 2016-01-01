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    В 2016 году Сане был близок к трансферу в «Баварию». Гвардиола убедил его перейти в «Манчестер Сити»

    Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане в 2016 году до перехода в английский клуб мог оказаться в «Баварии».

    Экс-игрок «Шальке-04» был близок к трансферу в мюнхенскую команду, но главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола убедил его присоединиться к своему клубу.

    • Сане выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2021 года.
    • В этом сезоне 22-летний немец провел в АПЛ 17 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +793

      Бухбух 58 минут назад

      Убедил, потому что тогда возглавлял Баварию и уже было известно что он потом возглавит МС.

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