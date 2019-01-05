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    Пеллегрини: «Насри станет ключевым игроком «Вест Хэма»

    Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини дал оценку новичку команды Самиру Насри. Чилиец верит, что француз будет приносить пользу.

    «На протяжении последнего месяца хавбек смотрелся очень хорошо. Футбол – это как велосипед: не забудешь, как ездить. Самир – техничный игрок, который, убежден, вернется на прежний уровень и будет ключевым футболистом», – сказал тренер Sky Sports.

    • Насри 31 год.
    • Футболист из-за дисквалификации в связи с применением допинга не выходил на поле в официальных матчах с ноября 2017 года.
    • Главное достижение в карьере Насри – две победы в АПЛ с «Манчестер Сити».

    Источник: Sky Sports

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    05.01.2019 23:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +482

      MU-fanatic 40 минут назад

      Насри себя давно просрал!!!

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