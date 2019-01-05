Пеллегрини: «Насри станет ключевым игроком «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини дал оценку новичку команды Самиру Насри. Чилиец верит, что француз будет приносить пользу.

«На протяжении последнего месяца хавбек смотрелся очень хорошо. Футбол – это как велосипед: не забудешь, как ездить. Самир – техничный игрок, который, убежден, вернется на прежний уровень и будет ключевым футболистом», – сказал тренер Sky Sports.