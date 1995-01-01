«СЭ»: Новосельцев отправился на сбор с «Ростовом». О трансфере не сообщают из-за наложенных на южан санкций

Защитник Иван Новосельцев покинул «Анжи» в связи с окончанием арендного соглашения. По информации источника, футболист отправился в стан «Ростова», где будет также выступать на правах аренды.

Игроку 27 лет. Права на него принадлежат «Зениту». Планируется, что о переходе Новосельцева в «Ростов» объявят после снятия с южан запрета на регистрацию новых футболистов.