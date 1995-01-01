«СЭ»: Новосельцев отправился на сбор с «Ростовом». О трансфере не сообщают из-за наложенных на южан санкций

Он сейчас там под фамилией Новобранцев...
Защитник Иван Новосельцев покинул «Анжи» в связи с окончанием арендного соглашения. По информации источника, футболист отправился в стан «Ростова», где будет также выступать на правах аренды.
Игроку 27 лет. Права на него принадлежат «Зениту». Планируется, что о переходе Новосельцева в «Ростов» объявят после снятия с южан запрета на регистрацию новых футболистов.
- Новосельцев перешел в петербургский клуб из «Ростова» в августе 2016 года.
- В текущем сезоне игрок провел 11 игр в Премьер-лиге и забил один гол.
- Контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.