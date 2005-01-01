Гранат пошел на понижение зарплаты в три раза, чтобы остаться в «Рубине»

«Рубин» начал переговоры с защитниками Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом о понижении зарплаты, сообщает «Бизнес Online».

Согласно источнику, на данный момент на понижении ставки согласился Гранат. Сообщается, что 31-летний футболист хочет остаться в клубе и продолжить работу с главным тренером Курбаном Бердыевым.

Вместо нынешних 1,5 миллиона евро в год игрок будет получать 500 тысяч.

Напомним, «Рубин» завершил первый круг чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице.

Вчера, 4-го января, «Бомбардир» писал о соперниках команды по первому тренировочному сбору в Турции.