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    Гранат пошел на понижение зарплаты в три раза, чтобы остаться в «Рубине»

    «Рубин» начал переговоры с защитниками Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом о понижении зарплаты, сообщает «Бизнес Online».

    Согласно источнику, на данный момент на понижении ставки согласился Гранат. Сообщается, что 31-летний футболист хочет остаться в клубе и продолжить работу с главным тренером Курбаном Бердыевым.

    Вместо нынешних 1,5 миллиона евро в год игрок будет получать 500 тысяч.

    Напомним, «Рубин» завершил первый круг чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице.

    Вчера, 4-го января, «Бомбардир» писал о соперниках команды по первому тренировочному сбору в Турции.

    • Гранат перешел в «Рубин» в июле 2017 года из «Ростова»
    • В текущем сезоне сыграл в 14-ти матчах всех турниров
    • Не отметился результативными действиями

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      Фанат Рубина 40 минут назад

      молодец, Федя бы согласился, хотя его лучше продать вместе с Сосиком чтобы получить хоть какие то деньги, игроки на замену есть и они показали этов итгре сзенитом когда пи*ерцам доп** на мылили

      0
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      Рейтинг: +33

      Звезда запаса 47 минут назад

      Многовато было.

      0
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      Рейтинг: +2742

      Lester84 1 час назад

      Значит других вариантов у Граната нету. Ибо несогласные на понижение ЗП сажаются на банку, как это было с Джанаевым. Видимо Бердыев не только руководство команд опрокидывает, но и игроков, которых за собой тягает

      0
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      Рейтинг: +1677

      Агасфер 1 час назад

      Достойно,играть хочет.

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