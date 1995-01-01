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    Марадона: «Мое здоровье в идеальном состоянии»

    Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона рассказал о своем самочувствии. Ранее у легендарного аргентинского футболиста обнаружили внутреннее кровоизлияние в желудке. Он был госпитализирован.

    «Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Ничего страшного не произошло. Мое здоровье в идеальном состоянии.

    Теперь я возвращаюсь в «Дорадос», — сказал Марадона.

    • 29 декабря сообщалось, что Марадона четвертый день не появляется в «Дорадосе».
    • Аргентинец возглавил мексиканский клуб в сентябре 2018 года.

    Источник: Telam

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4751

      Cules2013 32 минуты назад

      оно у тебя идеальным не было даже в бытность игроком

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4086

      mihail200606 1 час назад

      Так все наркоманы и алкаши говорят...

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