Марадона: «Мое здоровье в идеальном состоянии»

оно у тебя идеальным не было даже в бытность игроком
Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона рассказал о своем самочувствии. Ранее у легендарного аргентинского футболиста обнаружили внутреннее кровоизлияние в желудке. Он был госпитализирован.
«Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Ничего страшного не произошло. Мое здоровье в идеальном состоянии.
Теперь я возвращаюсь в «Дорадос», — сказал Марадона.
- 29 декабря сообщалось, что Марадона четвертый день не появляется в «Дорадосе».
- Аргентинец возглавил мексиканский клуб в сентябре 2018 года.