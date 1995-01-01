Марадона: «Мое здоровье в идеальном состоянии»

Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона рассказал о своем самочувствии. Ранее у легендарного аргентинского футболиста обнаружили внутреннее кровоизлияние в желудке. Он был госпитализирован.

«Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Ничего страшного не произошло. Мое здоровье в идеальном состоянии.

Теперь я возвращаюсь в «Дорадос», — сказал Марадона.