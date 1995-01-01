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    Марадона госпитализирован с внутренним кровоизлиянием

    29-го декабря «Бомбардир» со ссылкой на TyC Sports писал о четырехдневном отсутствии главного тренера «Дорадос» Диего Марадоны на базе мексиканского клуба.

    Сегодня, 4-го января, журналист Big Bang News Хорхе Риаль сообщил о том, что чемпион мира-1986 был госпитализирован с внутренним кровоизлиянием в области живота. В ближайшее время 58-летний аргентинец пройдет эндоскопию, после чего может приступить к тренировочному сбору команды.

    Марадона возглавил клуб второго дивизиона Мексики в сентябре 2018-го года.

    15-го мая он занял должность спортивного директора в белорусском «Динамо-Брест».

    Источник: Твиттер журналиста Big Bang News Хорхе Риаля

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11035

      DOCTOR PENALTY 21 секунду назад

      Сидел бы безвылазно в Беларуси, на бульбовой диете!

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