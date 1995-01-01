Марадона госпитализирован с внутренним кровоизлиянием

29-го декабря «Бомбардир» со ссылкой на TyC Sports писал о четырехдневном отсутствии главного тренера «Дорадос» Диего Марадоны на базе мексиканского клуба.

Сегодня, 4-го января, журналист Big Bang News Хорхе Риаль сообщил о том, что чемпион мира-1986 был госпитализирован с внутренним кровоизлиянием в области живота. В ближайшее время 58-летний аргентинец пройдет эндоскопию, после чего может приступить к тренировочному сбору команды.

Марадона возглавил клуб второго дивизиона Мексики в сентябре 2018-го года.

15-го мая он занял должность спортивного директора в белорусском «Динамо-Брест».