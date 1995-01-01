Агент: «До вторника «Реал» сделает официальное предложение по Паласиосу»

Агент полузащитника «Ривер Плейта» Эсекьеля Паласиоса Ренато Корси прокомментировал ситуацию с переходом клиента в «Реал».

«Руководство «Ривер Плейта» уже встречалось с представителями «Реала» в Абу-Даби. В ближайшие дни будет сделано официальное предложение, после чего начнутся переговоры.

Семья, Эсекьель и я хотим, чтобы он уехал в июне, и у «Реала» не будет проблем с тем, чтобы он остался в «Ривере» до тех пор.

«Реал» хочет его, и, предположительно, «Ривер Плейт» продаст его. Все согласны на этот трансфер, поэтому между понедельником и вторником будет сделано официальное предложение», – сказал Корси.