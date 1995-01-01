Миятович: «Происходящее с Бэйлом – позор. Он далек, чтобы стать новым лидером «Реала» после ухода Роналду»

Этим комментом Предраг предрекает уход Бэйла из Реала.
Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович высказался о лидерских качествах полузащитника мадридцев Гарета Бэйла.
«То, что происходит с Бэйлом – это позор. Мне очень нравится этот игрок, но он далек от того, чтобы быть лидером команды с момента ухода Криштиану Роналду», – сказал Миятович.
- В текущем сезоне Бэйл забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач в 23 играх за «Реал».
- В матче с «Вильярреалом» он получил 22-ю травму за время выступлений на «Сантьяго Бернабеу».