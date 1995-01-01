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    Миятович: «Происходящее с Бэйлом – позор. Он далек, чтобы стать новым лидером «Реала» после ухода Роналду»

    Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович высказался о лидерских качествах полузащитника мадридцев Гарета Бэйла.

    «То, что происходит с Бэйлом – это позор. Мне очень нравится этот игрок, но он далек от того, чтобы быть лидером команды с момента ухода Криштиану Роналду», – сказал Миятович.

    • В текущем сезоне Бэйл забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач в 23 играх за «Реал».
    • В матче с «Вильярреалом» он получил 22-ю травму за время выступлений на «Сантьяго Бернабеу».

    Источник: Le 10 Sport

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +762

      Бухбух 53 минуты назад

      Этим комментом Предраг предрекает уход Бэйла из Реала.

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    sv1969
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    Chernyi Lis
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    #3
    Zenit-84
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    #4
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    #5
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