Миятович: «Происходящее с Бэйлом – позор. Он далек, чтобы стать новым лидером «Реала» после ухода Роналду»

Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович высказался о лидерских качествах полузащитника мадридцев Гарета Бэйла.

«То, что происходит с Бэйлом – это позор. Мне очень нравится этот игрок, но он далек от того, чтобы быть лидером команды с момента ухода Криштиану Роналду», – сказал Миятович.