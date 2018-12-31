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    «Чертаново» – о переходе Умярова и Глушенкова в «Спартак»: «Удачи, парни!»

    Пресс-служба «Чертаново» пожелала игрокам Наилю Умярову и Максиму Глушенкову удачи в новом клубе. Футболисты перешли в «Спартак».

    «Максим и Наиль, желаем вам большой, красивой карьеры, в которой было бы всe, о чeм мечтает любой ученик «Чертаново»! И помните: двери школы для вас всегда открыты нараспашку! Спасибо и удачи, парни!» – говорится в сообщении «Чертаново».

    • За переход обоих футболистов «Спартак» заплатил 37,5 миллиона рублей.
    • 1 миллион евро «Чертаново» получит в случае успешных выступлений игроков.
    • В этом сезоне Умяров провел в первенстве ФНЛ 20 матчей и забил два гола. В активе Глушенкова – 21 игра и 11 забитых мячей.

    Источник: Страница «Чертаново» в «ВКонтакте»

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