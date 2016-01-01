Марадону выписали из больницы. Ранее у него обнаружили желудочное кровоизлияние

Главный тренер «Дорадоса» Диего Марадона выписан из больницы в Мексике. Ранее у экс-футболиста обнаружили внутреннее кровоизлияние в желудке.

По информации источника, 58-летний аргентинец обратился в больницу, чтобы сделать несколько обследований для клуба. Врачи обнаружили у него желудочное кровоизлияние и оставили на несколько часов в поликлинике.

«Ничего не случилось», – сказал Марадона.