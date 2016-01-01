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    Марадону выписали из больницы. Ранее у него обнаружили желудочное кровоизлияние

    Главный тренер «Дорадоса» Диего Марадона выписан из больницы в Мексике. Ранее у экс-футболиста обнаружили внутреннее кровоизлияние в желудке.

    По информации источника, 58-летний аргентинец обратился в больницу, чтобы сделать несколько обследований для клуба. Врачи обнаружили у него желудочное кровоизлияние и оставили на несколько часов в поликлинике.

    «Ничего не случилось», – сказал Марадона.

    • 29 декабря сообщалось, что Марадона четвертый день не появляется в «Дорадосе».
    • Аргентинец возглавил мексиканский клуб в сентябре 2018 года.

    Источник: Telam

    Telam – крупнейшее аргентинское информационное агентство, основанное в 1945 году.

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