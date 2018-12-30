«Боруссия» предложила 18 миллионов за 19-летнего защитника «Боки Хуниорс»

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к защитнику «Боки Хуниорс» Леонардо Балерди.

По данным TyC Sports, клуб чемпионата Германии предложил за 19-летнего футболиста 18 миллионов долларов.

Балерди является воспитанником клуба из Буэнос-Айреса и подписал взрослый контракт в июле 2018 года. В текущем сезоне аргентинец выходил на поле в пяти матчах всех клубных турниров, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

После 17-ти туров Бундеслиги команда Люсьена Фавра лидирует в чемпионской гонке, опережая ближайшего преследователя «Баварию» на шесть очков.