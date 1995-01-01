Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Романцев: «Кокорин и Мамаев – порядочные люди. Они должны играть в футбол»

    Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    «На мой взгляд, здесь происходит что-то показное. Адвокаты, следователи, прокуроры, опять же эти программы на телевидении.

    Ну пацаны же, я немного их знаю, они порядочные люди, которые перебрали, накуролесили.

    Сложно даже дать оценку их действиям, в советское время – это 15 суток, не больше, а сейчас – тюрьма.

    Назначьте им большой штраф, отправьте подметать улицы, дайте им метлу в руки и, если хотите поснимать – снимайте, как они улицы подметают.

    Отсидят положенные 15 суток – и отпустите их. Они в футбол должны играть», – сказал Романцев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45180

      zigbert 1 минуту назад

      Уж лучше бы Олег Иванович ничего не говорил чем так.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      nik_59 13 минут назад

      Ну пацаны же, я немного их знаю, они порядочные люди, которые перебрали, накуролесили." Романцев" А другие?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1347

      Evgeni1952 20 минут назад

      Ну очень порядочные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +758

      Бухбух 30 минут назад

      Порядочные люди с порядочным поведением как раз и играют в футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4753

      ufos73 31 минуту назад

      Их еще ни кто не сажал даже, так просто придержали на всякий случай, ведь идут по уголовной статье, а не просто мелкое хулиганство... А наказание вынесут потом, как все подготовят. Так что Романцев тут не прав во многом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2657

      ЮНик 37 минут назад

      На зонах немерено таких же "порядочных" сидят за побои и хулиганство. А они разве не ДОЛЖНЫ своей профессией заниматься на свободе и деток своих содержать? Или только так называемым "профессиональным футболистам" законы не писаны? Совсем плохой стал Олег Иванович. Неадекватен, однако...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      Гиви Эрудитошвили 47 минут назад

      Интересно, кто в понимании Романцева не порядочные люди, с учётом того, что они тоже играют в футбол...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1827

      Yev 49 минут назад

      Такое впечатление, что он вчера из комы вышел. И вообще не логичная фраза:" я знаю их НЕМНОГО, они ПОРЯДОЧНЫЕ люди". Как ты можешь давать оценку людям, которых знаешь НЕМНОГО?
      Ну а если по ситиации, то показательная порка затянулась, давно пора было эту тему закрыть, действительно 15 суток и штраф и публичное осуждение поступка со стороны клубов. А сейчас ещё немного и они станут "святыми мученниками".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Звезда запаса 1 час назад

      Чуваки от бабла немерено в себя поверили и полезла из них крестовщина дереволазная, да и с пьяных спрос вдвойне - так что все по делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4231

      Сильвербой 1 час назад

      А разве "порядочные люди" бьют других "порядочных людей" стулом по голове??? Или я что-то путаю!? Возможно у меня не правильные представления о порядочности!!!???

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    76995
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru