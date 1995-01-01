Романцев: «Кокорин и Мамаев – порядочные люди. Они должны играть в футбол»

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«На мой взгляд, здесь происходит что-то показное. Адвокаты, следователи, прокуроры, опять же эти программы на телевидении.

Ну пацаны же, я немного их знаю, они порядочные люди, которые перебрали, накуролесили.

Сложно даже дать оценку их действиям, в советское время – это 15 суток, не больше, а сейчас – тюрьма.

Назначьте им большой штраф, отправьте подметать улицы, дайте им метлу в руки и, если хотите поснимать – снимайте, как они улицы подметают.

Отсидят положенные 15 суток – и отпустите их. Они в футбол должны играть», – сказал Романцев.