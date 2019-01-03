Агент: «Манчестер Сити» не хочет продавать Зинченко зимой, но мы готовы выслушать предложения»

Футбольный агент Алан Прудников, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, заявил, что его украинец вряд ли покинет клуб в период зимнего трансферного окна. При этом он отметил, что готов выслушать предложения по игроку.

«Пока он недостаточно счастлив, но ситуация улучшилась по сравнению с двумя месяцами ранее. Он провел три матча в Лиге Чемпионов, мы оценили его шансы. Это нужно ему для развития.

Мы всегда открыты для возможных вариантов. «Сити» не хочет продавать его в это трансферное окно, потому что он им нужен. Но мы готовы выслушать предложения, особенно на лето.

«Наполи»? У нас были отличные отношения с ним с момента последней встречи летом 2017 года. Но по сравнению с тем временем цена на Александра сильно возросла, и купить его будет тяжело», – цитирует Прудникова City Watch со ссылкой на Radio Marte.