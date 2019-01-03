Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Агент: «Манчестер Сити» не хочет продавать Зинченко зимой, но мы готовы выслушать предложения»

    Футбольный агент Алан Прудников, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, заявил, что его украинец вряд ли покинет клуб в период зимнего трансферного окна. При этом он отметил, что готов выслушать предложения по игроку.

    «Пока он недостаточно счастлив, но ситуация улучшилась по сравнению с двумя месяцами ранее. Он провел три матча в Лиге Чемпионов, мы оценили его шансы. Это нужно ему для развития.

    Мы всегда открыты для возможных вариантов. «Сити» не хочет продавать его в это трансферное окно, потому что он им нужен. Но мы готовы выслушать предложения, особенно на лето.

    «Наполи»? У нас были отличные отношения с ним с момента последней встречи летом 2017 года. Но по сравнению с тем временем цена на Александра сильно возросла, и купить его будет тяжело», – цитирует Прудникова City Watch со ссылкой на Radio Marte.

    • Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в июле 2016 года.
    • Контракт хавбека рассчитан до 2020 года.
    • В этом сезоне футболист принял участие в девяти матчах «Сити» и сделал две голевые передачи.

    Источник: City Watch

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    76995
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru