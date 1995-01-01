«Ювентус» намерен в ближайшее время продлить контракт с Аллегри. Тренером интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Реал»

«Ювентус» готов вступить в переговоры по новому контракту с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

По информации Calciomercato, одним из приоритетов для руководства туринцев на ближайшие несколько недель будет продление договора со специалистом.

Ранее сообщалось, что итальянцем интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Реал».