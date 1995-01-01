Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    «Ювентус» намерен в ближайшее время продлить контракт с Аллегри. Тренером интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Реал»

    «Ювентус» готов вступить в переговоры по новому контракту с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

    По информации Calciomercato, одним из приоритетов для руководства туринцев на ближайшие несколько недель будет продление договора со специалистом.

    Ранее сообщалось, что итальянцем интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

    • Действующее соглашение Аллегри с итальянским клубом рассчитан до июня 2020 года.
    • Тренер возглавляет «Ювентус» с 2014 года. Под его руководством команда по четыре раза выиграла Серию А и Кубок Италии и дважды вышла в финал Лиги чемпионов.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    76995
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru