«Милан» и «Ювентус» хотят приобрести Вернера

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер находится в сфере интересов «Ювентуса» и «Милана».

Переговоры 22-летнего футболиста по новому контракту продвигаются тяжело, и, вероятно, клуб захочет продать немца в этом году.

Предполагается, что «РБ Лейпциг» попросит за форварда 60-70 миллионов евро.