«Милан» и «Ювентус» хотят приобрести Вернера

мдаааа ! надеюсь вернер умный парень и не пойдет на это .
Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер находится в сфере интересов «Ювентуса» и «Милана».
Переговоры 22-летнего футболиста по новому контракту продвигаются тяжело, и, вероятно, клуб захочет продать немца в этом году.
Предполагается, что «РБ Лейпциг» попросит за форварда 60-70 миллионов евро.
- Текущее соглашение Вернера истекает в июне 2020 года.
- В этом сезоне нападающий провез 21 матча на клубном уровне, забил 13 голов и сделал три результативные передачи.