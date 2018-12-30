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    «Милан» и «Ювентус» хотят приобрести Вернера

    Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер находится в сфере интересов «Ювентуса» и «Милана».

    Переговоры 22-летнего футболиста по новому контракту продвигаются тяжело, и, вероятно, клуб захочет продать немца в этом году.

    Предполагается, что «РБ Лейпциг» попросит за форварда 60-70 миллионов евро.

    • Текущее соглашение Вернера истекает в июне 2020 года.
    • В этом сезоне нападающий провез 21 матча на клубном уровне, забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      777drudru 20 минут назад

      мдаааа ! надеюсь вернер умный парень и не пойдет на это .

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