Болельщики «Ливерпуля» раскритиковали Ловрена после поражения от «Манчестер Сити»

Вчера он матч провалил, тут и спору нет. Но уничижительная критика мастерства ему не добавит как и психологической устойчивости. Более надёжного и качественного ЦЗ в пару к ван Дейку надо искать.
Болельщики «Ливерпуля» набросились с критикой на защитника команды Деяна Ловрена после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 21-го тура АПЛ.
Статистический портал Whoscored признал хорвата худшим футболистом встречи.
Вот некоторые высказывания фанатов мерсисайдцев в твиттере.
«Честно говоря, я больше не хочу видеть Ловрена. Не важно, сколько нам придется потратить, избавьтесь [от него]. Даже игра рядом с ван Дейком не может помешать ему вести себя как колоссальный идиот».
«Ловрен – в буквальном смысле слова центральный защитник уровня «Бернли».
«Кто-нибудь скажите Деяну, что он должен пасовать мяч игроку в красной футболке».
- Ловрен перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» летом 2014 года за 25 миллионов евро.
- В этом сезоне 29-летний футболист провел за красных 12 игр, отметившись одним голом и одной результативной передачей.