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    Болельщики «Ливерпуля» раскритиковали Ловрена после поражения от «Манчестер Сити»

    Болельщики «Ливерпуля» набросились с критикой на защитника команды Деяна Ловрена после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 21-го тура АПЛ.

    Статистический портал Whoscored признал хорвата худшим футболистом встречи.

    Вот некоторые высказывания фанатов мерсисайдцев в твиттере.

    «Честно говоря, я больше не хочу видеть Ловрена. Не важно, сколько нам придется потратить, избавьтесь [от него]. Даже игра рядом с ван Дейком не может помешать ему вести себя как колоссальный идиот».

    «Ловрен – в буквальном смысле слова центральный защитник уровня «Бернли».

    «Кто-нибудь скажите Деяну, что он должен пасовать мяч игроку в красной футболке».

    • Ловрен перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» летом 2014 года за 25 миллионов евро.
    • В этом сезоне 29-летний футболист провел за красных 12 игр, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: 101 Great Goals

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +613

      Гиви Эрудитошвили 1 час назад

      Вчера он матч провалил, тут и спору нет. Но уничижительная критика мастерства ему не добавит как и психологической устойчивости. Более надёжного и качественного ЦЗ в пару к ван Дейку надо искать.

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      Рейтинг: -85

      Shotlandets86 1 час назад

      Ну понятно, что Ловрен слабое звено в обороне колбасы, но сколько он важнейших голов забил, а благодарности ноль.

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