Болельщики «Ливерпуля» раскритиковали Ловрена после поражения от «Манчестер Сити»

Болельщики «Ливерпуля» набросились с критикой на защитника команды Деяна Ловрена после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 21-го тура АПЛ.

Статистический портал Whoscored признал хорвата худшим футболистом встречи.

Вот некоторые высказывания фанатов мерсисайдцев в твиттере.

«Честно говоря, я больше не хочу видеть Ловрена. Не важно, сколько нам придется потратить, избавьтесь [от него]. Даже игра рядом с ван Дейком не может помешать ему вести себя как колоссальный идиот».

«Ловрен – в буквальном смысле слова центральный защитник уровня «Бернли».

«Кто-нибудь скажите Деяну, что он должен пасовать мяч игроку в красной футболке».