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    Ловрен – худший игрок матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» по версии Whoscored

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен стал худшим игроком матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» по версии Whoscored.

    Хорват получил оценку 5,7. Это наихудший рейтинг среди всех футболистов, принявших участие в игре.

    «Ливерпуль» проиграл в этой встрече со счетом 1:2. Отрыв от «Сити» – четыре очка.

    • Контракт Ловрена с «Ливерпулем» рассчитан до 2021 года.
    • В этом сезоне игрок провел девять матчей в чемпионате Англии и забил один гол.

    Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ

    Источник: Whoscored

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +315

      Красный май 36 минут назад

      Зато на словах кудесник мяча. Когда от него уже избавятся...

      0
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      Рейтинг: +4083

      mihail200606 41 минуту назад

      Их вместе с кариусом бесплатно куда ниб можно отдать было...

      0
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