Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен стал худшим игроком матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» по версии Whoscored.

Хорват получил оценку 5,7. Это наихудший рейтинг среди всех футболистов, принявших участие в игре.

«Ливерпуль» проиграл в этой встрече со счетом 1:2. Отрыв от «Сити» – четыре очка.

Контракт Ловрена с «Ливерпулем» рассчитан до 2021 года.

В этом сезоне игрок провел девять матчей в чемпионате Англии и забил один гол.

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