Менди – Агуэро: «Люблю тебя больше, чем твоя жена»

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди по окончании матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» выбежал на поле и поцеловал своего одноклубника Серхио Агуэро.

«Люблю тебя больше, чем твоя жена, братан», – написал Менди в инстаграме, опубликовав фотографию с аргентинцем.

«Сити» победил со счетом 2:1 и сократил отставание от «Ливерпуля» до четырех очков. Агуэро забил в этой встрече первый гол, который стал для него 250-м в карьере.

Менди продолжает восстановление после травмы.

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