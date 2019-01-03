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    Менди – Агуэро: «Люблю тебя больше, чем твоя жена»

    Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди по окончании матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» выбежал на поле и поцеловал своего одноклубника Серхио Агуэро.

    «Люблю тебя больше, чем твоя жена, братан», – написал Менди в инстаграме, опубликовав фотографию с аргентинцем.

    «Сити» победил со счетом 2:1 и сократил отставание от «Ливерпуля» до четырех очков. Агуэро забил в этой встрече первый гол, который стал для него 250-м в карьере.

    Менди продолжает восстановление после травмы.

    Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ

    text

    Публикация от text (@benmendy23)

    Источник: Инстаграм Бенжамина Менди

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1660

      Агасфер 33 минуты назад

      Как ответил Путин корреспонденту про его дружбу с Берлускони : "Сильвио все ругают за то,что он спит с многими женщинами,а вот если бы он спал с мужчинами,то весь мир бы промолчал".
      Так и тут-мелочь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +293

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Норм приколол

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