Менди – Агуэро: «Люблю тебя больше, чем твоя жена»

Как ответил Путин корреспонденту про его дружбу с Берлускони : "Сильвио все ругают за то,что он спит с многими женщинами,а вот если бы он спал с мужчинами,то весь мир бы промолчал".
Так и тут-мелочь.
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди по окончании матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» выбежал на поле и поцеловал своего одноклубника Серхио Агуэро.
«Люблю тебя больше, чем твоя жена, братан», – написал Менди в инстаграме, опубликовав фотографию с аргентинцем.
«Сити» победил со счетом 2:1 и сократил отставание от «Ливерпуля» до четырех очков. Агуэро забил в этой встрече первый гол, который стал для него 250-м в карьере.
Менди продолжает восстановление после травмы.
Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ