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    Фирмино – лучший бразильский футболист года, играющий в Европе. Он обошел Марсело и Неймара

    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил награду Samba Gold 2018.

    Приз вручается лучшему бразильскому футболисту года, выступающему в Европе. Победитель определяется голосованием среди журналистов, игроков и интернет-пользователей.

    Фирмино занял первое место в голосовании, опередив защитника «Реала» Марсело и форварда «ПСЖ» Неймара.

    • В этом сезоне Фирмино провел 21 матч в АПЛ, забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи.
    • Контракт нападающего с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года.

    Источник: Sambafoot

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      nazarharkov 3 минуты назад

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге11111111111 ---- http://bit.do/miopres

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