Фирмино – лучший бразильский футболист года, играющий в Европе. Он обошел Марсело и Неймара

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге11111111111 ---- http://bit.do/miopres
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил награду Samba Gold 2018.
Приз вручается лучшему бразильскому футболисту года, выступающему в Европе. Победитель определяется голосованием среди журналистов, игроков и интернет-пользователей.
Фирмино занял первое место в голосовании, опередив защитника «Реала» Марсело и форварда «ПСЖ» Неймара.
- В этом сезоне Фирмино провел 21 матч в АПЛ, забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи.
- Контракт нападающего с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года.