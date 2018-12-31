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    Васильев: «Налдо играл на самом высоком уровне. Он станет важным фактором «Монако»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал переход защитника «Шальке» Налдо.

    «Мы рады приветствовать Налдо, это защитник с большим опытом, который заработал себе имя, играя на самом высоком уровне, он также известен за свои лидерские качества.

    Мы уверены, что этот игрок станет важным фактором, подтверждающим наше желание усилить команду в кратчайшие сроки», – сказал Васильев.

    • Налдо 36 лет.
    • Футболист выступал в Бундеслиге на протяжении 14 лет.
    • «Монако» занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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