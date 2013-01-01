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    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль», отставание от первого места – четыре очка

    «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» в матче 21 тура АПЛ со счетом 1:2.

    «Ливерпуль» остался на первой строчке в 54 очками, «Сити» с 50 очками поднялся на второе место. Это первое поражение команды Юргена Клоппа в АПЛ.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Агуэро, 40; 1:1 – Фирмино, 64; 2:1 – Сане, 72.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Компани (Отаменди, 88), Стоунс, Ляпорт (Уокер, 86), Бернарду Силва, Давид Силва (Гюндоган, 65), Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро, Сане.

    «Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александр-Арнольд, Вейнлдум (Старридж, 86), Милнер (Фабиньо, 57), Хендерсон, Фирмино, Мане (Шакири, 77), Салах.

    Предупреждения: Компани, 31; Ляпорт, 45+2 – Ловрен, 20; Вейналдум, 38.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +517

      тщмек 19 1 час назад

      Ливер мощнее, Сити индивидуально техничнее, таких, как Сане, у Клоппа нет

      1
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      Рейтинг: +10

      Bersa 1 час назад

      MC bravooooo

      0
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      Рейтинг: +4724

      Cules2013 > Bersa 1 час назад

      браво, к сожалению, говорить не за что - обе команды провели откровенно плохой матч. Очень много брака при игре в пас, целостного футбола не было, почти вся игра разбилась на мелкие эпизоды. Стерлинг как обычно запорол тупо всё что можно, Агуэро, по сути, если бы не забил тот шальной гол, то также был бы с нулевым КПД. В защите пожарили весь матч.

      0
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      Рейтинг: +5399

      Вомбат 1 час назад

      Не удалось Клоппу замочить интригу. Для всех, кроме фанатов Ливерпуля, конечно, это очень хорошо. Будем еще посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +4724

      Cules2013 1 час назад

      я же говорил, что Сити только за 2 тура сразу покроет 6 очков разницы. А многие тут уже Ливерпуль короновали, за полсезона до конца чемпионата)

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