«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» в матче 21 тура АПЛ со счетом 1:2.

«Ливерпуль» остался на первой строчке в 54 очками, «Сити» с 50 очками поднялся на второе место. Это первое поражение команды Юргена Клоппа в АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Агуэро, 40; 1:1 – Фирмино, 64; 2:1 – Сане, 72.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Компани (Отаменди, 88), Стоунс, Ляпорт (Уокер, 86), Бернарду Силва, Давид Силва (Гюндоган, 65), Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро, Сане.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александр-Арнольд, Вейнлдум (Старридж, 86), Милнер (Фабиньо, 57), Хендерсон, Фирмино, Мане (Шакири, 77), Салах.

Предупреждения: Компани, 31; Ляпорт, 45+2 – Ловрен, 20; Вейналдум, 38.

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