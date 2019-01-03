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    Эмери: «Сейчас «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – лучшие команды в АПЛ. Еще «Тоттенхэм»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

    «Сейчас это две лучшие команды в лиге, еще «Тоттенхэм». Это очень большой матч для всех любителей футбола. Я собираюсь посмотреть его как любитель футбола, чтобы научиться новому и узнать что-то об этих двух командах. Я думаю, это будет отличный матч», – сказал Эмери.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    03.01.2019 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +558

      ivan-football-fan 33 минуты назад

      ...и ещё Борнмут... и Лестер)))

      0
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      Рейтинг: +279

      LMI 1 час назад

      Тебя пригласили в Арсенал не для того, чтобы ты любезности выражал Ливеру и МС, и ТТХ, а Арсенал улучшал

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