Эмери: «Сейчас «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – лучшие команды в АПЛ. Еще «Тоттенхэм»

...и ещё Борнмут... и Лестер)))
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
«Сейчас это две лучшие команды в лиге, еще «Тоттенхэм». Это очень большой матч для всех любителей футбола. Я собираюсь посмотреть его как любитель футбола, чтобы научиться новому и узнать что-то об этих двух командах. Я думаю, это будет отличный матч», – сказал Эмери.
- Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.