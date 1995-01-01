Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о защитнике «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке.
«Это исключительный игрок. Сколько бы игрок ни стоил, когда трансфер срабатывает, то он всегда стоит своих денег. Когда вы платите меньше, и трансфер не срабатывает, то он кажется дорогим.
Если он может играть каждые три дня без травм и играть стабильно, то он стоит заплаченных денег», – сказал Гвардиола.
- Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
- В текущем сезоне АПЛ он сыграл в 20 матчах и забил один гол. В Лиге чемпионов игрок провел шесть матчей.