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    Гвардиола – о ван Дейке: «Это исключительный игрок. Он стоит денег, заплаченных за него»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о защитнике «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке.

    «Это исключительный игрок. Сколько бы игрок ни стоил, когда трансфер срабатывает, то он всегда стоит своих денег. Когда вы платите меньше, и трансфер не срабатывает, то он кажется дорогим.

    Если он может играть каждые три дня без травм и играть стабильно, то он стоит заплаченных денег», – сказал Гвардиола.

    • Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
    • В текущем сезоне АПЛ он сыграл в 20 матчах и забил один гол. В Лиге чемпионов игрок провел шесть матчей.

    Источник: Sky Sports

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