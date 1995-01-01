Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Спортивный директор «Ювентуса»: «Думаю, «Милан» хочет сохранить Игуаина»

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о возможном уходе форварда «Милана» Гонсало Игуаина из клуба в зимнее трансферное окно. Права на аргентинца принадлежат «Ювентусу», сейчас он находится в аренде в «Милане».

    «Я думаю, он важен для «Милана». Он отличный нападающий, и они хотят сохранить его», – сказал Паратичи.

    • Ранее сообщалось об интересе «Челси» к игроку.
    • «Милан» арендовал Игуаина в летнее трансферное окно на сезон за 18 миллионов евро.
    • У миланцев есть право выкупа футболиста за 36 миллионов евро.

    Источник: Evening Standard

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:25
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106802
    #2
    Chernyi Lis
    78587
    #3
    Zenit-84
    76946
    #4
    Андрей Ермошин
    69240
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru