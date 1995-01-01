Спортивный директор «Ювентуса»: «Думаю, «Милан» хочет сохранить Игуаина»

Игуаин - враг миланского человечества.
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о возможном уходе форварда «Милана» Гонсало Игуаина из клуба в зимнее трансферное окно. Права на аргентинца принадлежат «Ювентусу», сейчас он находится в аренде в «Милане».
«Я думаю, он важен для «Милана». Он отличный нападающий, и они хотят сохранить его», – сказал Паратичи.
- Ранее сообщалось об интересе «Челси» к игроку.
- «Милан» арендовал Игуаина в летнее трансферное окно на сезон за 18 миллионов евро.
- У миланцев есть право выкупа футболиста за 36 миллионов евро.