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    Клопп: «Гвардиола – лучший тренер в мире. Говорю это не потому, что он назвал «Ливерпуль» лучшим в Европе»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о «Манчестер Сити» в преддверии матча 21 тура АПЛ.

    «Мне нравится Пеп, я восхищаюсь им, он выдающийся тренер. Для меня он лучший тренер в мире, и я говорю это не потому, что он назвал нас лучшей командой Европы или мира – неважно.

    Думаю, он сказал это потому, что мы пропустили всего семь голов и, кажется, не пропускали в девяти матчах подряд. Так что он просто назвал цифры.

    Когда побеждаете такие команды, как «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», то становитесь одной из лучших команд в мире. Для меня «Ман Сити» – лучшие, но это неважно. Мы хотим победить, без сомнений. Но если мы сыграем вничью, то это тоже будет нормально.

    Он говорил о нас только потому, что кто-то спросил его. Его не интересует, насколько мы хороши. Меня не интересует, насколько ни хороши. Я знаю это и работаю над собой, чтобы мы могли заставить их выглядеть не так хорошо», – сказал Клопп.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • «Ливерпуль» занимает первую строчку в АПЛ с 54 очками.
    • «Сити» с 47 очками идет третьим.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Звезда запаса 9 минут назад

      Ссыкуны обычно соломку подстилают. Не разочаровывай клопеп.

      0
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      Рейтинг: +38

      Мудакам 14 минут назад

      Сейчас пожалуй да, а в 1945 Михей англичан конкретно сделал!

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