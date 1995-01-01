Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о «Манчестер Сити» в преддверии матча 21 тура АПЛ.

«Мне нравится Пеп, я восхищаюсь им, он выдающийся тренер. Для меня он лучший тренер в мире, и я говорю это не потому, что он назвал нас лучшей командой Европы или мира – неважно.

Думаю, он сказал это потому, что мы пропустили всего семь голов и, кажется, не пропускали в девяти матчах подряд. Так что он просто назвал цифры.

Когда побеждаете такие команды, как «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», то становитесь одной из лучших команд в мире. Для меня «Ман Сити» – лучшие, но это неважно. Мы хотим победить, без сомнений. Но если мы сыграем вничью, то это тоже будет нормально.

Он говорил о нас только потому, что кто-то спросил его. Его не интересует, насколько мы хороши. Меня не интересует, насколько ни хороши. Я знаю это и работаю над собой, чтобы мы могли заставить их выглядеть не так хорошо», – сказал Клопп.