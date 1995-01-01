Сарри: «Челси» знает мои позицию и мнение по трансферам»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал домашнюю ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 21-го тура АПЛ.

«Думаю, мы провели очень хороший матч на 80-ти метрах поля, но потом у нас возникали проблемы на последних 20-ти метрах.

Мы должны попытаться решить проблему последних 15-20 метров. Клуб очень хорошо знает мое мнение. Я думаю, нам нужен кто-то другой [нападающий] по характеристикам.

Я не отвечаю за трансферы. Я должен попытаться улучшить своих игроков, свою команду, нашу атакующую фазу, или лучше атакующую фазу на последних 20-ти метрах.

Клуб знает мою позицию, мое мнение. Это зависит от руководства», – сказал Сарри.