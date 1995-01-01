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    Сарри: «Челси» знает мои позицию и мнение по трансферам»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал домашнюю ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 21-го тура АПЛ.

    «Думаю, мы провели очень хороший матч на 80-ти метрах поля, но потом у нас возникали проблемы на последних 20-ти метрах.

    Мы должны попытаться решить проблему последних 15-20 метров. Клуб очень хорошо знает мое мнение. Я думаю, нам нужен кто-то другой [нападающий] по характеристикам.

    Я не отвечаю за трансферы. Я должен попытаться улучшить своих игроков, свою команду, нашу атакующую фазу, или лучше атакующую фазу на последних 20-ти метрах.

    Клуб знает мою позицию, мое мнение. Это зависит от руководства», – сказал Сарри.

    • Вчера итальянский специалист заявил, что «Челси» не нужен новый нападающий в январе.
    • После 21-го тура лондонцы набрали 44 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: BBC

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