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    Сарри: «Мне не нужен еще один нападающий. Возможно, вингер»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, игроков на какие позиции он хотел бы приобрести в зимнее трансферное окно.

    «Нужен ли мне еще один нападающий? Нет. Потому что у меня есть вариант с Азаром на этой позиции. У нас есть Мората, а Азар может очень хорошо исполнять эту роль, как мы видели в последних двух-трех матчах. Поэтому я думаю, что в данный момент мне не нужен еще один нападающий.

    Может быть, еще один крайний полузащитник, потому что теперь у нас проблемы из-за травм Педро, Хадсона-Одои и Лофтус-Чика. Поэтому у меня есть вариант с нападающим, но на данный момент у меня нет выбора среди вингеров», – сказал Сарри.

    • После 20-ти туров лондонцы занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера на 11 очков.
    • Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года после увольнения Антонио Конте.

    Источник: Goal

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