Сарри: «Мне не нужен еще один нападающий. Возможно, вингер»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, игроков на какие позиции он хотел бы приобрести в зимнее трансферное окно.

«Нужен ли мне еще один нападающий? Нет. Потому что у меня есть вариант с Азаром на этой позиции. У нас есть Мората, а Азар может очень хорошо исполнять эту роль, как мы видели в последних двух-трех матчах. Поэтому я думаю, что в данный момент мне не нужен еще один нападающий.

Может быть, еще один крайний полузащитник, потому что теперь у нас проблемы из-за травм Педро, Хадсона-Одои и Лофтус-Чика. Поэтому у меня есть вариант с нападающим, но на данный момент у меня нет выбора среди вингеров», – сказал Сарри.