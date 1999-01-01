Кейн: «Мы хотели бы, чтобы «Сити» победил «Ливерпуль»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
«Мы бы хотели, чтобы «Сити» победил, чтобы сократить отставание, но это не зависит от нас. Все, что мы можем, – следить за собой и побеждать в своих матчах. За последние годы мы были в той же ситуации с «Лестером», а потом с «Челси».
Посмотрим, что произойдет с «Ливерпулем» и «Сити». Мы не можем слишком много думать об этом, по правде говоря», – сказал Кейн.
- Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет сегодня, 3 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
- «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 54 очками.
- «Манчестер Сити» с 47 очками идет третьим, «Тоттенхэм» с 48 очками – второй.