Кейн: «Мы хотели бы, чтобы «Сити» победил «Ливерпуль»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

«Мы бы хотели, чтобы «Сити» победил, чтобы сократить отставание, но это не зависит от нас. Все, что мы можем, – следить за собой и побеждать в своих матчах. За последние годы мы были в той же ситуации с «Лестером», а потом с «Челси».

Посмотрим, что произойдет с «Ливерпулем» и «Сити». Мы не можем слишком много думать об этом, по правде говоря», – сказал Кейн.