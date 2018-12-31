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    Солари – об Иско: «Он уже подарил нам много поводов для радости и еще подарит»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча 17 тура Примеры против «Вильярреала».

    О 2019 годе

    Мы полны энтузиазма. Мы открыты на все фронты и пойдем по ним.

    Об Иско

    Все игроки ключевые. Конечно, Иско тоже. Это большой игрок. Он уже подарил нам много поводов для радости и еще подарит.

    О «Вильярреале»

    Мы должны сыграть надежно, держать ритм и играть агрессивно. У них сменился тренер, и это будет команда с другими характеристиками.

    • Матч «Вильярреал» – «Реал» пройдет завтра, 3 января.
    • «Реал» четвертое место в турнирной таблице.
    • «Вильярреал» идет на 18 месте.

    Источник: Marca

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    02.01.2019 23:59
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