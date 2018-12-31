Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча 17 тура Примеры против «Вильярреала».

О 2019 годе

Мы полны энтузиазма. Мы открыты на все фронты и пойдем по ним.

Об Иско

Все игроки ключевые. Конечно, Иско тоже. Это большой игрок. Он уже подарил нам много поводов для радости и еще подарит.

О «Вильярреале»

Мы должны сыграть надежно, держать ритм и играть агрессивно. У них сменился тренер, и это будет команда с другими характеристиками.