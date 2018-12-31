Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча 17 тура Примеры против «Вильярреала».
О 2019 годе
Мы полны энтузиазма. Мы открыты на все фронты и пойдем по ним.
Об Иско
Все игроки ключевые. Конечно, Иско тоже. Это большой игрок. Он уже подарил нам много поводов для радости и еще подарит.
О «Вильярреале»
Мы должны сыграть надежно, держать ритм и играть агрессивно. У них сменился тренер, и это будет команда с другими характеристиками.
- Матч «Вильярреал» – «Реал» пройдет завтра, 3 января.
- «Реал» четвертое место в турнирной таблице.
- «Вильярреал» идет на 18 месте.