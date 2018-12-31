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    Агент Джано – о будущем футболиста: «Сами пока ничего не знаем, скоро все станет ясно»

    Футбольный агент Теймураз Лепсая, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Джано, сообщил, что вопрос дальнейшей карьеры 26-летнего футболиста решится в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что руководство москвичей приняло решение расстаться с грузином в зимнее трансферное окно. Вчера появилась информация, что хавбек отклонил вариант с переходом в «Крылья Советов», так как намерен бороться за свое место в «Спартаке».

    – Правда ли, что Джано не хочет уходить из «Спартака»?

    – Пока мне нечего ответить на этот вопрос. Какая-то ясность может наступить в самые ближайшие дни, сейчас все из-за праздников в зимней спячке.

    – То есть сегодня вы ни с кем переговоров не вели?

    – Именно сегодня – да. Как будет завтра – не знаю.

    – Поедет ли Джано на первый сбор «Спартака»?

    – Никаких комментариев по этому вопросу. Пока сами ничего не знаем, все скоро станет ясно.

    • Джано выступает за «Спартак» с 2009 года.
    • В текущем сезоне полузащитник принял участие в трех матчах красно-белых, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2024

      arzamas 2 часа назад

      Южные мальчики рано мужают.
      Вот Ананидзе так долго в Спартаке не играет, а ему всего-то 26 лет.)

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