Агент Джано – о будущем футболиста: «Сами пока ничего не знаем, скоро все станет ясно»

Футбольный агент Теймураз Лепсая, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Джано, сообщил, что вопрос дальнейшей карьеры 26-летнего футболиста решится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что руководство москвичей приняло решение расстаться с грузином в зимнее трансферное окно. Вчера появилась информация, что хавбек отклонил вариант с переходом в «Крылья Советов», так как намерен бороться за свое место в «Спартаке».

– Правда ли, что Джано не хочет уходить из «Спартака»?

– Пока мне нечего ответить на этот вопрос. Какая-то ясность может наступить в самые ближайшие дни, сейчас все из-за праздников в зимней спячке.

– То есть сегодня вы ни с кем переговоров не вели?

– Именно сегодня – да. Как будет завтра – не знаю.

– Поедет ли Джано на первый сбор «Спартака»?

– Никаких комментариев по этому вопросу. Пока сами ничего не знаем, все скоро станет ясно.