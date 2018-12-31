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    Джано отказал «Крыльям» и намерен остаться в «Спартаке». Еременко поедет с командой на первый сбор

    Полузащитники «Спартака» Джано и Роман Еременко могут остаться в клубе.

    Ранее появилась информация, что руководство москвичей приняло решение расстаться с этими футболистами в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что интерес к грузинскому хавбеку проявляю «Крылья Советов», а к финну – «Ростов».

    «Говорят, что Джано решительно настроен остаться в «Спартаке» и отказывает «Крыльям», хотя, уверен, что не все зависит от самого футболиста.

    Роман Еременко, видимо, будет присутствовать на медосмотре «Спартака» после каникул, и с высокой долей вероятности поедет с командой на первый сбор в Дубай», – сообщил журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале «А там не надо было забивать?».

    • В текущем сезоне Джано принял участие в трех матчах «Спартака», отметившись одной голевой передачей.
    • На счету Еременко выходил на поле в семи встречах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Телеграм-канал «А там не надо было забивать?»

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