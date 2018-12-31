«Зенит» может купить Селнаэса вместо Тусара

Просто так кормят молодежку и тем более нахрен им Бомжи-2, если и там толку нет ни от кого, менеджмент развития игроков полные нули и до успехов ЦСКА, Спартака, Локо и Краснодара как говорят до Китая раком
«Зенит» интересуется центральным полузащитником «Сент-Этьена» Уле Селнаэсом.
В лице норвежца петербургский клуб видит альтернативу хавбеку «Лиона» Люке Тусару, которого клуб отказался продавать.
- Действующий контракт 24-летнего футболиста рассчитан до июня 2020 года.
- В этом сезоне хавбек провел за «Сент-Этьен» 18 матчей и сделал пять голевых передач.