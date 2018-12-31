Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    «Зенит» может купить Селнаэса вместо Тусара

    «Зенит» интересуется центральным полузащитником «Сент-Этьена» Уле Селнаэсом.

    В лице норвежца петербургский клуб видит альтернативу хавбеку «Лиона» Люке Тусару, которого клуб отказался продавать.

    • Действующий контракт 24-летнего футболиста рассчитан до июня 2020 года.
    • В этом сезоне хавбек провел за «Сент-Этьен» 18 матчей и сделал пять голевых передач.

    Источник: Topmercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2826

      Skull_Boy 2 минуты назад

      Просто так кормят молодежку и тем более нахрен им Бомжи-2, если и там толку нет ни от кого, менеджмент развития игроков полные нули и до успехов ЦСКА, Спартака, Локо и Краснодара как говорят до Китая раком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44684

      zigbert 13 минут назад

      По передачам впечатляет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Звезда запаса 16 минут назад

      Отличная альтернатива! А кто это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +555

      ivan-football-fan 36 минут назад

      «Зенит» нашел альтернативу Тусару в лице Сельнаэса...
      НАЙДИТЕ АЛЬТЕРНАТИВ МИЛЛЕРУ... И ЕГО ШЕФУ....ВСЯ СТРАНА НА ВАС МОЛИТЬСЯ БУДЕТ!))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2077

      Путник 13 > ivan-football-fan 20 минут назад

      К большому сожалению большинство страны выберет похожих...менталитет ..должны смениться поколения ...с рабского на свободные..

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106800
    #2
    Chernyi Lis
    78587
    #3
    Zenit-84
    76943
    #4
    Андрей Ермошин
    69237
    #5
    klifS
    64197
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru