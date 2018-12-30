Пулишич – третий самый дорогостоящий игрок в истории «Челси»

Сегодня дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Кристиана Пулишича в «Челси».
Сумма сделки составила 64 миллиона евро. Таким образом, американец стал третьим самым дорогим по стоимости приобретением лондонцев в истории.
Первые два места принадлежат голкиперу Кепе Аррисабалаге (80 миллионов), который перешел в «Челси» из «Атлетика» прошлым летом и нападающему Альваро Морате (66 миллионов), перебравшемуся в Лондон из «Реала» в июле 2017 года.
- Пулишич останется в «Боруссии» на правах аренды до конца сезона.
- В текущей кампании хавбек провел за дортмундцев 18 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.