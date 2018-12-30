Пулишич – третий самый дорогостоящий игрок в истории «Челси»

Сегодня дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Кристиана Пулишича в «Челси».

Сумма сделки составила 64 миллиона евро. Таким образом, американец стал третьим самым дорогим по стоимости приобретением лондонцев в истории.

Первые два места принадлежат голкиперу Кепе Аррисабалаге (80 миллионов), который перешел в «Челси» из «Атлетика» прошлым летом и нападающему Альваро Морате (66 миллионов), перебравшемуся в Лондон из «Реала» в июле 2017 года.