Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Пулишич – третий самый дорогостоящий игрок в истории «Челси»

    Сегодня дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Кристиана Пулишича в «Челси».

    Сумма сделки составила 64 миллиона евро. Таким образом, американец стал третьим самым дорогим по стоимости приобретением лондонцев в истории.

    Первые два места принадлежат голкиперу Кепе Аррисабалаге (80 миллионов), который перешел в «Челси» из «Атлетика» прошлым летом и нападающему Альваро Морате (66 миллионов), перебравшемуся в Лондон из «Реала» в июле 2017 года.

    • Пулишич останется в «Боруссии» на правах аренды до конца сезона.
    • В текущей кампании хавбек провел за дортмундцев 18 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106800
    #2
    Chernyi Lis
    78587
    #3
    Zenit-84
    76943
    #4
    Андрей Ермошин
    69237
    #5
    klifS
    64197
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru