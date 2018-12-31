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    Спортивный директор «Ювентуса»: «Рэмзи нам очень нравится, но мы не единственные, кто хочет его подписать»

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи подтвердил информацию СМИ об интересе к полузащитнику «Арсенала» Аарону Рэмзи.

    «Рэмзи? Это отличный игрок. Он нам очень нравится, играет за прекрасную команду.

    Его контракт походит к концу, и мы всегда повещены о ситуациях, которые предлагает рынок. Поэтому мы также были оповещены о Рэмзи.

    Повторю: сейчас он игрок «Арсенала», и мы не единственная команда, которая хочет его подписать», – сказал Паратичи.

    • Валлиец перешел в лондонский клуб из «Кардиффа» в 2008 году.
    • Контракт хавбека с «Арсеналом» истекает в июне.
    • В этом сезоне Рэмзи провел за лондонцев 24 матча, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Corriere dello Sport

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