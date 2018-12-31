Спортивный директор «Ювентуса»: «Рэмзи нам очень нравится, но мы не единственные, кто хочет его подписать»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи подтвердил информацию СМИ об интересе к полузащитнику «Арсенала» Аарону Рэмзи.
«Рэмзи? Это отличный игрок. Он нам очень нравится, играет за прекрасную команду.
Его контракт походит к концу, и мы всегда повещены о ситуациях, которые предлагает рынок. Поэтому мы также были оповещены о Рэмзи.
Повторю: сейчас он игрок «Арсенала», и мы не единственная команда, которая хочет его подписать», – сказал Паратичи.
- Валлиец перешел в лондонский клуб из «Кардиффа» в 2008 году.
- Контракт хавбека с «Арсеналом» истекает в июне.
- В этом сезоне Рэмзи провел за лондонцев 24 матча, забил три гола и сделал шесть результативных передач.