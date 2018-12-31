Фабрегас договорился с «Монако». Хавбек будет зарабатывать 2,5 миллиона в год и получит подписной бонус 10 миллионов

2.5 в год для Фабрегаса.
Как-то мало...
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в конце следующей недели может стать игроком «Монако».
Как сообщает L'Equipe, монегаскам осталось согласовать с лондонским клубом некоторые детали сделки по 31-летнему футболисту.
Сам испанец принял предложение «Монако» в размере 2,5 миллиона евро зарплаты в год. Кроме того, хавбек получит от клуба подписной бонус в размере более чем 10 миллионов.
- В этом сезоне Фабрегас провел за «Челси» 14 игр, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
- Действующий контракт полузащитника истекает в июне.