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    Фабрегас договорился с «Монако». Хавбек будет зарабатывать 2,5 миллиона в год и получит подписной бонус 10 миллионов

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в конце следующей недели может стать игроком «Монако».

    Как сообщает L'Equipe, монегаскам осталось согласовать с лондонским клубом некоторые детали сделки по 31-летнему футболисту.

    Сам испанец принял предложение «Монако» в размере 2,5 миллиона евро зарплаты в год. Кроме того, хавбек получит от клуба подписной бонус в размере более чем 10 миллионов.

    • В этом сезоне Фабрегас провел за «Челси» 14 игр, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
    • Действующий контракт полузащитника истекает в июне.

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +164

      Rabinovi_ch 14 минут назад

      2.5 в год для Фабрегаса.
      Как-то мало...

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