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    L'Equipе: «Лион» не отпустит Тусара в «Зенит»

    Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует приобрести полузащитника «Лиона» Люку Тусара. По информации французского источника, лионцы отказались даже вступать в переговоры с россиянами.

    Контракт хавбека с клубом действует до 2023 года. Тусару 21 год.

    • Хавбек перешел в «Лион» из «Валансьена» в 2015 году за 2,6 миллиона евро.
    • В этом сезона полузащитник провел за «Лион» 21 матч, не отметившись результативными действиями.
    • Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

    Источник: L'Équipе

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2071

      Путник 13 1 час назад

      Почему не обратить внимание на северную Европу..футболисты из северных стран отлично показывают себя в российском чемпионате..

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