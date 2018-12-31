L'Equipе: «Лион» не отпустит Тусара в «Зенит»

Почему не обратить внимание на северную Европу..футболисты из северных стран отлично показывают себя в российском чемпионате..
Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует приобрести полузащитника «Лиона» Люку Тусара. По информации французского источника, лионцы отказались даже вступать в переговоры с россиянами.
Контракт хавбека с клубом действует до 2023 года. Тусару 21 год.
- Хавбек перешел в «Лион» из «Валансьена» в 2015 году за 2,6 миллиона евро.
- В этом сезона полузащитник провел за «Лион» 21 матч, не отметившись результативными действиями.
- Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.