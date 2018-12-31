L'Equipе: «Лион» не отпустит Тусара в «Зенит»

Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует приобрести полузащитника «Лиона» Люку Тусара. По информации французского источника, лионцы отказались даже вступать в переговоры с россиянами.

Контракт хавбека с клубом действует до 2023 года. Тусару 21 год.