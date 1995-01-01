L'Equipe: «Зенит» хочет купить полузащитника «Лиона» Тусара

А вы уверены ? 100% инфа надёжная ? А ? Что по этому вопросу говорят в пресс-службе Зенита ? А руководство клуба ? А Сергей Богданович ?
По информации L'Equipe, «Зенит» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Лиона» Люке Тусару.
Руководство французского клуба при этом не намерено начинать переговоры по трансферу 21-летнего футболиста.
- Хавбек перешел в «Лион» из «Валансьена» в 2015 году за 2,6 миллиона евро.
- Действующий контракт Тусара рассчитан до лета 2023 года.
- В этом сезона полузащитник провел за «Лион» 21 матч, не отметившись результативными действиями.
- Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.