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    L'Equipe: «Зенит» хочет купить полузащитника «Лиона» Тусара

    По информации L'Equipe, «Зенит» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Лиона» Люке Тусару.

    Руководство французского клуба при этом не намерено начинать переговоры по трансферу 21-летнего футболиста.

    • Хавбек перешел в «Лион» из «Валансьена» в 2015 году за 2,6 миллиона евро.
    • Действующий контракт Тусара рассчитан до лета 2023 года.
    • В этом сезона полузащитник провел за «Лион» 21 матч, не отметившись результативными действиями.
    • Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12251

      Barmaleushka 6 минут назад

      А вы уверены ? 100% инфа надёжная ? А ? Что по этому вопросу говорят в пресс-службе Зенита ? А руководство клуба ? А Сергей Богданович ?

      0
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      Рейтинг: +1649

      Viper for CSKA 11 минут назад

      Очень большая глупость Лиона будет и супер ход для Зенита!

      0
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      Рейтинг: +42365

      Рубик Докоян 58 минут назад

      "Зениту" нечего разевать рот на игрок с ценой от 15 лямов, не продав предварительно своих игроков, и не разгрузив платёжную ведомость от "пассажиров".

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      Рейтинг: +1910

      Майор Дзагоев > Рубик Докоян 12 минут назад

      Это на случай продажи Паредеса

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