Покеттино: «Мы пережили тяжелый период, но идем на хорошей позиции в таблице»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал комментарий после матча 21 тура АПЛ против «Кардиффа» (3:0). Лондонцы идут в таблице вторыми.

«Я рад, как завершился для нас этот отрезок. Перерыва между матчами не было, но игроки прекрасно справились. Был тяжелый период для нас, но мы идем на хорошей позиции в таблице», – сказал аргентинец Sky Sports.