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    Покеттино: «Мы пережили тяжелый период, но идем на хорошей позиции в таблице»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал комментарий после матча 21 тура АПЛ против «Кардиффа» (3:0). Лондонцы идут в таблице вторыми.

    «Я рад, как завершился для нас этот отрезок. Перерыва между матчами не было, но игроки прекрасно справились. Был тяжелый период для нас, но мы идем на хорошей позиции в таблице», – сказал аргентинец Sky Sports.

    • «Тоттенхэм» отстает от лидера АПЛ на шесть очков.
    • Ближайший соперник лондонцев по турниру – «Манчестер Юнайтед».
    • Самый результативный игрок команды – Гарри Кейн (18 очков по системе «гол+пас»).

    Источник: Sky Sports

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