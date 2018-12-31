Директор «Крыльев Советов» Шикунов: «Планируем продлить контракт с Корниленко»

Директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов дал понять, что клуб намерен продолжить сотрудничество с 35-летним форвардом Сергеем Корниленко.

«Думаю, Корниленко продолжит карьеру, и мы хотим продлить с ним договор. Человек очень много отдал «Крыльям», он ветеран команды, который и по сей день остается важным игроком для нас. В этом вопросе мы хотим все сделать правильно», – сказал функционер «Известиям».