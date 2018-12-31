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    Директор «Крыльев Советов» Шикунов: «Планируем продлить контракт с Корниленко»

    Директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов дал понять, что клуб намерен продолжить сотрудничество с 35-летним форвардом Сергеем Корниленко.

    «Думаю, Корниленко продолжит карьеру, и мы хотим продлить с ним договор. Человек очень много отдал «Крыльям», он ветеран команды, который и по сей день остается важным игроком для нас. В этом вопросе мы хотим все сделать правильно», – сказал функционер «Известиям».

    • Игрок в текущем сезоне РПЛ провел три матча, забил три гола.
    • Белорус выступает за волжан с 2011 года.
    • Главное достижение в карьере – победа в чемпионате Украины в сезоне-2003/04 в составе киевского «Динамо».

    Источник: «Известия»

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