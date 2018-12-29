Бистрович: «Лига чемпионов была для меня мечтой. Повезло дебютировать в ней в 20 лет»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями от выступлений за московский клуб.

«Играть в Лиге чемпионов было для меня мечтой. Это самый элитный клубный турнир, мне повезло, что я смог дебютировать в ЛЧ в 20 лет. Благодарен за предоставленную мне возможность, стараюсь работать все больше и лучше с каждым днем. Верю, что в моей карьере произойдет много хорошего.

Очень жаль, что мы не вышли в весеннюю часть еврокубков после побед над «Реалом» (1:0 дома и 3:0 на выезде – прим. «Бомбардира»), но это выступление стало большим опытом для нас.

Мы можем быть довольны участием в ЛЧ, хотя у ЦСКА могло бы быть как минимум на пять очков больше, но у всех нас появился большой опыт и, безусловно, мы хотим бороться за первое место в чемпионате России», – цитирует хорвата Sports.ru со ссылкой на Drava.

Бистрович пополнил состав армейцев в январе 2018 года, перейдя из «Славена Белупо» за 500 тысяч евро. В текущем сезоне 20-летний хавбек забил два гола и отдал одну результативную передачу в 13-ти встречах всех клубных турниров.