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    Роналду: «Была договоренность, что я не буду играть за сборную в первой части сезона»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал об отсутствии в матчах сборной Португалии после чемпионата мира-2018.

    «В 2019 я рассчитываю снова быть в распоряжении тренерского штаба сборной. У нас была договоренность, что я не буду играть в первой части сезона.

    Мне 33 года, я переехал в новую страну, сменил методику тренировок, одноклубников и личный режим. Это был лучший вариант», – сказал форвард.

    Напомним, в июле пятикратный обладатель «Золотого мяча» перешел в туринский клуб из «Реала» за 117 миллионов евро.

    В текущем сезоне Роналду забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 25-ти матчах всех турниров. Его 14 голов в Серии А – лучший показатель турнира после 19-ти туров.

    Источник: AS

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