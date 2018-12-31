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    Черчесов: «Зачем сбривать «усы надежды», если они богом даны?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью RT подвел итоги 2018 года.

    — Главные события 2018 года?

    — Их много было. Одно из них чемпионат мира, Олимпиада.

    — Самое интересное знакомство в 2018 году?

    — Мы были в Кремле. Глава России нам вручал награды. Думаю, это.

    — Если не футбол, то…

    — То опять футбол.

    — Планы со сборной России на 2019 год?

    — Пошагово надо идти. Отборочный цикл ясен, соперники известны. Надо нам попадать на чемпионат Европы.

    — Если бы о ЧМ-2018 снимали фильм, кто вас должен был бы сыграть?

    —Боярский.

    — Кто последним видел вас без усов?

    — Не могу сказать.

    — При каком условии сбреете свои «усы надежды»?

    — А зачем их сбривать, если они богом даны?

    На домашнем чемпионате мира россияне дошли до 1/4 финала, где уступили будущим вице-чемпионам хорватам.

    Источник: RT

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