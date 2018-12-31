Озил не собирается в аренду зимой и хочет вернуть доверие Эмери

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил категорически исключил уход в аренду в зимнее трансферное окно.
Немец не собирается покидать клуб и намерен вернуть себе место в стартовом составе команды, сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к футболисту.
Главный тренер лондонцев Унаи Эмери неоднократно оставлял Озила в запасе на матчи [как утверждал сам специалист, делал он это исключительно по тактическим соображениям], но игрок по-прежнему уверен, что сможет вернуть доверие испанца.
- Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
- В этом сезоне полузащитник принял участие в 16-ти играх, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
- Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2021 года.