Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Озил не собирается в аренду зимой и хочет вернуть доверие Эмери

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил категорически исключил уход в аренду в зимнее трансферное окно.

    Немец не собирается покидать клуб и намерен вернуть себе место в стартовом составе команды, сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к футболисту.

    Главный тренер лондонцев Унаи Эмери неоднократно оставлял Озила в запасе на матчи [как утверждал сам специалист, делал он это исключительно по тактическим соображениям], но игрок по-прежнему уверен, что сможет вернуть доверие испанца.

    • Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
    • В этом сезоне полузащитник принял участие в 16-ти играх, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
    • Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106797
    #2
    Chernyi Lis
    77901
    #3
    Zenit-84
    76926
    #4
    Андрей Ермошин
    69237
    #5
    klifS
    64167
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru