Эмери заплатит 8 тысяч штрафа за попадание бутылкой в болельщика в время игры с «Брайтоном»

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

Во время гостевого матча 19-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1) специалист пнул ногой лежащую на газоне бутылку, в результате чего она полетела на трибуну и задела одного из болельщиков. Испанец заплатит штраф в размере 8 тысяч фунтов стерлингов.

Эмери сразу же принес свои извинения фанату и сделал тоже самое позже на пресс-конференции.

«Я повторяю извинения за свои индивидуальные действия, но я пнул бутылку, потому что она была рядом со мной, а не потому что хотел это сделать намеренно.

Но я должен уважать это решение, потому что это обстоятельство моего действия, а не другое намерение с моей стороны по отношению к болельщику. Я приношу им свои извинения», – сказал Эмери.