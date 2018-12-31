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    Эмери заплатит 8 тысяч штрафа за попадание бутылкой в болельщика в время игры с «Брайтоном»

    Футбольная ассоциация Англии оштрафовала главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

    Во время гостевого матча 19-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1) специалист пнул ногой лежащую на газоне бутылку, в результате чего она полетела на трибуну и задела одного из болельщиков. Испанец заплатит штраф в размере 8 тысяч фунтов стерлингов.

    Эмери сразу же принес свои извинения фанату и сделал тоже самое позже на пресс-конференции.

    «Я повторяю извинения за свои индивидуальные действия, но я пнул бутылку, потому что она была рядом со мной, а не потому что хотел это сделать намеренно.

    Но я должен уважать это решение, потому что это обстоятельство моего действия, а не другое намерение с моей стороны по отношению к болельщику. Я приношу им свои извинения», – сказал Эмери.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +44606

      zigbert 6 минут назад

      Было бы правильным отдать эти деньги пострадавшему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      mihail200606 32 минуты назад

      Дороговато..

      1
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      Рейтинг: +197

      eaguar 4 часа назад

      Хулиган .

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