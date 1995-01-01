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    Роналду: «Я не одержим индивидуальными наградами. Конец света не наступает, когда я их не выигрываю»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подчеркнул, что командные победы стоят для него выше индивидуальных достижений.

    «Я не одержим индивидуальными наградами. Самое главное – всегда помогать команде, а остальное потом приходят естественным образом.

    Я не скрываю, что я счастлив, когда выигрываю личные призы. Но конец света не наступает, если этого не происходит», – сказал Роналду.

    • Португалец – пятикратный обладатель «Золотого мяча». Он выигрывал эту индивидуальную премию в 2008-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017 годах.
    • Роналду неоднократно побеждал в АПЛ, Примере, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира. Со сборной Португалии выиграл Евро-2016.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +462

      Вот оно чё Михалыч 32 минуты назад

      Красава Криштиану ! Респект ! В Ювентусе - 14 + 5.Когда Португалия выиграла ЧЕ-12,он на все сто доказал что для него команда важнее.

      0
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      Рейтинг: +462

      Вот оно чё Михалыч > Вот оно чё Михалыч 12 минут назад

      Пардон месье ...Португалия выиграла ЧЕ-16,

      0
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      Рейтинг: +185

      Cupota 35 минут назад

      Самовлюбленный нарцисс отрицает очевидное.

      -1
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      Рейтинг: +11

      ZSB 1 час назад

      Всё правильно написал!

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