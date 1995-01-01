Роналду: «Я не одержим индивидуальными наградами. Конец света не наступает, когда я их не выигрываю»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подчеркнул, что командные победы стоят для него выше индивидуальных достижений.

«Я не одержим индивидуальными наградами. Самое главное – всегда помогать команде, а остальное потом приходят естественным образом.

Я не скрываю, что я счастлив, когда выигрываю личные призы. Но конец света не наступает, если этого не происходит», – сказал Роналду.