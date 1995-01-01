Роналду: «Я не одержим индивидуальными наградами. Конец света не наступает, когда я их не выигрываю»

Красава Криштиану ! Респект ! В Ювентусе - 14 + 5.Когда Португалия выиграла ЧЕ-12,он на все сто доказал что для него команда важнее.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подчеркнул, что командные победы стоят для него выше индивидуальных достижений.
«Я не одержим индивидуальными наградами. Самое главное – всегда помогать команде, а остальное потом приходят естественным образом.
Я не скрываю, что я счастлив, когда выигрываю личные призы. Но конец света не наступает, если этого не происходит», – сказал Роналду.
- Португалец – пятикратный обладатель «Золотого мяча». Он выигрывал эту индивидуальную премию в 2008-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017 годах.
- Роналду неоднократно побеждал в АПЛ, Примере, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира. Со сборной Португалии выиграл Евро-2016.